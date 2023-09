E’ davvero sorprendente l’del popolo milanista intorno alle volontà di. Chi abbia goduto del piacere di leggere il pezzo del nostro Emanuele Tramacere , sui diversi ruoli che lo svedese potrebbe occupare in società, avrà capito chee stia vicino a Pioli e ai suoi ex compagni.Personalmente ho trovato dilunedì mattina, poche ore dopo il derby straperso con l’Inter e poche ore prima dell’esordio in Champions League con il Newcastle. Non so di chi sia stata l’idea - ovvero se Zlatan sia stato chiamato dai dirigenti milanisti o sia stata una sua iniziativa - ma. E’ chiaro a tutti che, allo stato attuale e per la considerazione che nutre di se stesso, Ibrahimovic vorrebbe essere, nel contempo, Pioli, Furlani, Moncada, Scaroni e, forse, perfino Gerry Cardinale.Ma di dirigenti ce ne sono fin troppi e,Solo così potrebbe andare in panchina e affiancare il capo allenatore. Se, da una parte, è certamente significativo che Ibrahimovic voglia fare qualcosa per aiutare il Milan, è altrettanto fondamentale che la sua presenza sia funzionale alla necessità.(non serve nessuna abilitazione dalla Federazione), è un ruolo scoperto, gli darebbe la possibilità di vivere a contatto con la squadra. Ma, per evitare pericolose invasioni di campo, è necessario ribadire un concetto.