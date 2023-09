Più del derby perso 5-1, più del pareggio 0-0 in Champions contro l'ex Tonali, più dell'infortunio di Mike Maignan o della prestazione di Rafael Leao. In casasi continua a parlare principalmente del futuro diche con il suo ritorno a Milanello nella giornata di lunedì ha riacceso le speranze, per milioni di tifosi, diTante le ipotesi che sono state paventate in questi due giorni, ma sostanzialmente sono oggiper il grande ritorno.Vi abbiamo raccontato a più riprese che già al termine della passata annata, alla naturale scadenza del suo ultimo contratto, la dirigenza del Milan, per bocca dell'amministratore delegatoLo svedese all'epoca si negò, perché non aveva ancora deciso cosa fare del suo futuro. Oggi la situazione non è differente, ma i nuoviavuti prima con Furlani a Milanello e poi conin un noto hotel del centro di Milano lasciano spazio alla sorpresa.Quello diè sicuramente quello ancora più facilmente percorribile anche se non stuzzica Ibra. Una posizione daoggi non è possibile perché Ibra dovrebbe svolgere dei corsi da allenatore per ottenere il patentino e sedere in panchina. Stesso discorso per affiancarsi a Moncada e D'Ottavio, ruoli per cui serve un'abilitazione dalla Lega Calcio. Una situazione attuabile è invece quella di ricoprire la carica di, come fatto da Nedved alla Juve prima e da Zanetti all'Inter poi, seppur cercando di evitare una posizione di rappresentanza nel cda. Infine c'è la chance di,borderline fra mental coach e motivatore. Ipotesi e opportunità per riavere Ibrahimovic in società. Prima però c'è da convincere Zlatan che seppur rimanendo vicino ai rossoneri, ancora non ha preso la decisione finale per il suo futuro.