E' passato ormai oltre un anno dall'ultima presenza ufficiale di Hatem Ben Arfa, contro il Lorient il 12 marzo 2017: il PSG lo ha messo fuori rosa, senza trovare l'accordo per la cessione, impedendogli così di vedere il campo o di allenarsi con i compagni per tutta la stagione appena conclusa. Allora per Ben Arfa è giunto il tempo di reinventarsi... giornalista: il trequartista francese infatti, assieme all'ivoriano Yaya Touré, sarà cronista speciale per France Football ai Mondiali, quelli a cui non ha mai potuto partecipare da giocatore. Come si chiamerà la sua rubrica? 'Tribuna libera', con un pizzico di ironia.