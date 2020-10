Se rivoluzione deve essere, allora che la si faccia fino in fondo., quella di un progressivo svecchiamento, sia per quanto concerne la carta d'identità di molti dei giocatori più rappresentativi, sia per quanto concerne la mentalità di gioco. E in quest'ottica anche il mercato - complice la situazione economica non eccelsa del club - ha iniziato a perseguire logiche differente. Vanno bene i campioni affermati, ma, leader e trascinatore sia nelle formazioni giovanili del suo club che in nazionale.Gli allenatori con cui si è confrontato sino ad oggi ne hanno apprezzato anche la grande intelligenza tattica e soprattutto la personalità, che il ragazzo sa esprimere sia dentro che fuori dal campo.- "… Mi vedo nel calcio. Ogni fine settimana, quando sono a casa, la TV è costantemente accesa e guardo il calcio", dichiarava Duvnjak in un'intervista del 2017. Concetti chiari, da ragazzo cresciuto con sani principi e che ha impiegato poco tempo a conquistare la fiducia per diventare capitano nelle giovanili della Dinamo: "Gli dico che siamo tutti come una famiglia e che siamo qui l’uno per l’altro. Mi ascoltano". Un leader, pronto a breve a fare la sua comparsa in prima squadra e con la consapevolezza che anche un grande club come la Juventus gli ha messo gli occhi addosso.