La Gazzetta dello Sport parla di Inter-Parma e spiega come ci sia stata molta differenza tra il primo e il secondo tempo della squadra di Spalletti.



“Ovviamente serviranno una serie di conferme per parlare di inversione di rotta e di guarigione. Troppa la distanza tra il pessimo primo tempo e l’ottimo secondo per capire quale sia oggi la vera Inter. Il Parma ha retto un tempo solo, si è illuso con la traversa di Gervinho, ma nella ripresa si è afflosciato clamorosamente come un sacco vuoto, incapace di ripartire”.