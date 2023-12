Arrivato in prestito con diritto di riscatto, ora la Juve sembra convinta a esercitarlo: Dikeni Salifou preso dal Werder Brema con questa formula è infatti a un passo dal trasferimento a titolo definitivo in bianconero dopo i segnali positivi lanciati con la maglia della Next Gen. Dopo Adzic, si continua a lavorare per il futuro.