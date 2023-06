Karim Benzema è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Ittihad, ma l'ex stella del Real Madrid può non essere l'unico bomber della Liga a trasferirsi in Arabia Saudita: secondo i media locali, l'Al Fateh ha avuto contatti per Iago Aspas del Celta Vigo, sul tavolo una proposta da 10 milioni di euro a stagione.