Brekalo è arrivato, Nico Gonzalez è rimasto. E queste due notizie, per il mercato della Fiorentina, sono già importanti. Da qui a martedì alle 20, quando chiuderanno ufficialmente le trattative, di novità per i viola ne potrebbero arrivare anche altre. Qualche uscita, dopo Benassi e Zurkowski, per accontentare chi ha trovato poco spazio fin qui, e magari un'altra entrata. Con gli occhi di Rocco Commisso e dei suoi collaboratori che ora sono su Abdelhamid Sabiri.



NUOVO ASSALTO - Nei giorni scorsi la dirigenza viola è tornata a farsi avanti con la Sampdoria, dopo il tentativo fatto a inizio gennaio per il centrocampista marocchino. Negativa, per il momento, la risposta dei blucerchiati, che aspettano ora un rilancio: per cedere l'ex Ascoli, la richiesta economica è di almeno 4 milioni di euro. La Fiorentina sarebbe disposta anche a lasciare Sabiri in prestito alla Samp fino a giugno, presto ci saranno nuovi contatti tra i due club. Dopo Brekalo, i viola non vogliono fermarsi.