Un Mondiale vissuto da protagonista come vetrina perfetta in vista del mercato di gennaio. Ma anche una richiesta alta, molto alta, della Fiorentina a frenare gli entusiasmi di tanti club per Sofyan Amrabat. Su tutti, la Premier League, col Liverpool in prima fila che aveva messo i suoi occhi sul motorino del Marocco. Ma anche l'interesse dei Reds si è spento di fronte al prezzo per il cartellino fatto da Rocco Commisso e i suoi dirigenti per il classe '96: 40 milioni di euro.



TESTA AI VIOLA - Una valutazione molto complicata da raggiungere in un mercato particolare come questo gennaio, in cui - Chelsea a parte - anche le grandi società europee non stanno investendo grandi somme. Da parte sua, Amrabat non ha mai forzato la mano per essere ceduto dai viola, per quanto le lusinghe dei top club facciano ovviamente piacere. La testa di Sofyan, ora, è sulla Fiorentina e su questa stagione da finire con la squadra di Vincenzo Italiano. Dopodiché, sarà il momento del mercato. E di un salto in alto da compiere.