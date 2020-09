Alphonso Davies ma non solo: le sgroppate del terzino canadese, decisive per l’arrivo alla finale di Champions League del Bayern Monaco e la conseguente vittoria, trovano rivali in giro per l'Europa. Il classe 2000 infatti è in buona compagnia e sono soprattutto i tifosi dell'Inter a gioire: in seconda posizione infatti c’è infatti Achraf Hakimi, neo-acquisto dei nerazzurri.



LA CLASSIFICA - Il terzino marocchino non è affatto lontano dai picchi raggiunti dal talento del Bayern Monaco, mentre a seguire ci sono Adama Traorè, velocista del Wolverhampton, e due stelle mondiali come Mbappé e Haaland. Il recordman in prestazione però, manco a dirlo, rimane Cristiano Ronaldo: il fenomeno della Juve nel 2018, al Mondiale russo, raggiunse i 38,6 chilometri orari. Mica male.