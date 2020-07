Lorenzo De Silvestri non è l'unico calciatore del Torino che è finito nel mirino del Bologna. C'è infatti anche un altro difensore granata che Walter Sabatini vorrebbe portare in Emilia: Lyanco.



Già nella scorsa stagione Lyanco ha vestito per qualche mese la maglia rossoblù, a gennaio il difensore si era infatti trasferito al Bologna con la formula del prestito su richiesta di Sinisa Mihajlovic, che ora lo rivorrebbe con sé. La trattativa non sarà però facile da portare a termine perché per il cartellino del giocatote Urbano Cairo chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro.