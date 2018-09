Douglas Costa contro Federico Di Francesco: prima la gomitata, poi il battibecco, infine l'orribile sputo in faccia. In giornata è attesa la sentenza di quanto fatto dal brasiliano della Juventus, che si è reso protagonista di un gesto grave, gravissimo. E che, purtroppo, ha illustri predecessori in quel rettangolo di gioco dove spesso si chiude la vena e non si riesce a controllare l'emotività.



Douglas Costa non ha imparato dagli errori di Antonio Carlos Zago, di Frank Rijkaard, di Sergio Ramos e di Francesco Totti. Serie A, Mondiali, campionati esteri ed Europeo: compromettere una partita, compromettere una competizione, tradire la fiducia dei compagni e dare il brutto esempio. E oggi, con le Classifiche di CM, ricordiamo i 10 sputi più famosi del calcio che sempre sono stati puniti in maniera esemplare. Come è giusto che sia!



@AngeTaglieri88