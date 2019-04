Joao Cancelo ha spento in fretta la polemica su quel 'like' su un post che spingeva Allegri lontano dalla Juve: "Non è vero", in estrema sintesi la risposta del portoghese. Che negli ultimi mesi, però, proprio non sembra riuscire a ritrovare il feeling iniziale con il suo attuale allenatore. Tanto che vanno via via aumentando le voci che vorrebbero Cancelo già sul piede di partenza dopo una sola stagione nel caso in cui Allegri restasse al suo posto. Le pretendenti non mancano di certo, da Atletico Madrid a Barcellona e Manchester United, passando addirittura dall'Inter.