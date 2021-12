Sia che ci sia di mezzo una priorità assoluta come quella rappresentata da Paulo, sia che ci siano da affrontare contratti comunque importanti come quelli di Juane Federicoo ancora di comprimari come Mattiae Mattia. Se ne riparla a febbraio o giù di lì, per scelta del club in questo caso dopo che di diversi rinvii la stessa società aveva dovuto prendere atto.