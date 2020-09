Tra Asti e Torino, nell'ambiente dove è cresciuto, non c'è giorno che passi senza che tra amici e parenti non si faccia sostanzialmente partire il conto alla rovescia.agente di Kean e intermediario di questa operazione, che come spesso accade potrebbe trasformare da complicata a tutto sommato semplice.– Mentre alla Continassa non si aspetta altro che Arekcompleti anche gli ultimi dettagli per dire addio al Napoli, vestire il giallorosso e liberare Edin, anche la macchina per completare il resto della squadra procede. Nelle ultime ore Gonzaloè diventato un giocatore dell'Inter Miami, Markoè andato in prestito al Genoa, ma la via d'uscita resta bloccata e intasata: l'infortunio di Alex Sandro potrebbe complicare ulteriormente i piani d'addio di Mattia De Sciglio (seppur sondato dal Psg), per Douglas Costa ancora non c'è l'offerta giusta, Sami Khedira resiste ancora.che può allungare rotazioni in attacco e consentire a Kean di rilanciarsi dopo un primo anno da dimenticare all'Everton.Il club inglese sta lavorando già per colmare il buco che verrà lasciato da Kean, sul piatto ha altre offerte importanti (su tutte quella del Borussia Dortmund) ma non ostacolerà la volontà del giocatore, a patto che riesca a tutelare l'investimento di un anno fa.. Parti al lavoro, Raiola accelera, Kean non vede l'ora di tornare a casa.