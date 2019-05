Tutto cambia in un attimo, un pallone tocca la traversa e non entra, una squadra va in Champions e un'altra in Serie B. L’Inter si salva e vola nell’Europa dei grandi, il Milan sogna ma affonda in Europa League. In un istante, fuori dal campo, può mutare ugualmente ogni cosa. E l’addio di Rino Gattuso, che domani dovrebbe rescindere consensualmente il suo contratto con i rossoneri, ne è esempio lampante. Non solo il Milan: tante panchine in Serie A sono in bilico, nelle prossime ore tante cose potrebbero cambiare.





Luciano Spalletti lascerà l’Inter. Ne ha ormai preso coscienza lo stesso tecnico di Certaldo che, dopo le frecciate rivolte a Marotta nel post partita con l’Empoli, ha di fatto salutato la squadra con un messaggio sul proprio profilo Instagram. Conte è in arrivo, anche in questo caso è solo questione di giorni. Forse anche meno, poi l’ex Juve diventerà il nuovo allenatore dei nerazzurri.

La Juventus anche ha salutato il suo condottiero, l’uomo che le ha regalato 5 scudetti consecutivi. E’ già ufficiale l’addio di Max Allegri, Paratici è al lavoro e sonda diverse piste: i profili sono quelli di Sarri e Simone Inzaghi. Si, proprio il tecnico della Lazio. Per lui la situazione è ugualmente complessa: entro venerdi, quando dovrebbe partire per le vacanze, Inzaghi incontrerà Lotito. Il presidente vorrebbe continuare insieme, se necessario prolungandogli anche il contratto (con annesso aumento ingaggio). Ma non è detto che queste lusinghe bastino.

Il fratello di Pippo è un’opzione per la Juve e un’idea per il post Gattuso al Milan.





Sull’altra sponda della capitale la Roma, salutato il traghettatore Ranieri, ci sta provando per Gasperini, mago dell’Atalanta da Champions. Percassi, numero 1 degli orobici, proverà a trattenere l’ex Genoa, con la promessa di non smantellare la squadra che ha raggiunto il terzo posto. Se i giallorossi trovassero le porte sbarrate per Gasperini, potrebbero ripiegare su Marco Giampaolo, stanco di alcune situazioni ricorrenti alla Sampdoria. Ore decisive, tante panchine in bilico, altrettanti destini in movimento.