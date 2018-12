. Perché gennaio deve significare rinforzi per il Milan, l'obiettivo è la Champions League dal prossimo anno e con il quarto posto in pugno c'è voglia di completare il percorso migliorando la squadra più possibile. Paquetá dunque pronto a sbarcare in Italia a giorni;. Ma il Diavolo pensa anche al centrocampo, in maniera concreta.- Se Fabregas è un pensiero che vi abbiamo rivelato mesi fa legato alle condizioni economiche e alla volontà di Abramovich,. Un giocatore duttile, capace di agire da mezz'ala come da esterno, sulla lista da tempo ma su cui, soltanto prestito non troppo oneroso con diritto (e non obbligo) di riscatto, una formula che non intriga particolarmente il Barcellona che l'aveva invece approvata per il brasiliano un anno fa con l'Inter., ecco perché il Milan ha ascoltato volentieri l'apertura di Suarez ma senza sbilanciarsi.