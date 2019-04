Non solo il Bari fa festa oggi per la promozione in serie C. Dopo il pareggio per 0-0 in casa col Taranto terzo in classifica, il Picerno ha vinto il girone H della serie D con 9 punti di vantaggio sul Cerignola a due giornate dalla fine del campionato. La squadra allenata da Domenico Giacomarro ringrazia il patron Donato Curcio, emigrato negli Stati Uniti proprio da Picerno, un paesino con meno di 6mila abitanti a 20 chilometri da Potenza.



Il Taranto ha però preannunciato ricorso chiedendo la vittoria a tavolino perché, durante l'intervallo della gara, tre calciatori (Favetta, Manzo e Croce) sarebbero stati aggrediti - probabilmente con un tirapugni - da una persona identificata dai carabinieri, che si sarebbe qualificata come addetto alla sicurezza. Croce è stato poi espulso dall'arbitro Delrio di Reggio Emilia, probabilmente dopo aver reagito all'aggressione. I tre giocatori ospiti si sono poi recati in ospedale per farsi medicare delle escoriazioni.