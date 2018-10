Il mercato si accende intorno al centrocampista del Pescara Josè Machin. Il calciatore equatoguineano, di origini spagnole, si sta mettendo in grande mostra con la maglia degli adriatici tanto da aver attirato l'attenzione di diverse società Italiane ed estere. Si è mosso il Genoa che ha preso informazioni con il presidente Sebastiani, si sono mosse anche Sampdoria e Udinese.



SCOUT DEL MILAN ALL'ADRIATICO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, sabato pomeriggio in occasione di Pescara-Cittadella saranno presenti anche degli emissari del Milan. I rossoneri, su invito degli abruzzesi, avranno l'occasione per osservare dal vivo Machin che il Milan lo aveva sfiorato quando aveva 15 anni con un provino sostenuto a Milanello. Adesso Josè è cresciuto e a 22 anni è pronto per misurarsi con la serie A.



LA ROMA GONGOLA - Un passato tra Barcellona, Malaga e... Roma. Sabatini stravedeva per questa mezzala abile sia in fase di rottura che d'impostazione. Lo ha seguito a lungo prima di strapparlo alla concorrenza del Tottenham. Un affare a parametro zero che rischia di far registrare una bella plusvalenza al club giallorosso. Machin in estate è stato ceduto a titolo definitivo al Pescara ma il club capitolino ha mantenuto il diritto al 50% sulla futura rivendita.