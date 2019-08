Non è certo un mistero che Hirving Lozano sia un obiettivo di mercato del Napoli. L'attaccante messicano di proprietà del PSV da tempo è seguito dalla società di Aurelio De Laurentiis e la trattativa è ancora viva. Ma non è solo la società partenopea ad aspettare l'arrivo di Lozano: anche il Torino lo attende.



Attenzione però: il messicano non è un obiettivo di mercato del Torino, ma il suo arrivo alla corte di Carlo Ancelotti potrebbe liberare Simone Verdi che, invece, è cercato proprio dai granata.