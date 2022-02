Il passaggio di Lorenzo Insigne a Toronto è già entrato nella classifica dei colpi di mercato più clamorosi degli ultimi anni e, soprattutto, porterà il fantasista napoletano a essere il calciatore italiano più pagato al mondo e uno dei più pagati di sempre. Il club canadese non vorrebbe però fermarsi al capitano del Napoli e sta continuando a guardare alla Serie A, alla ricerca di altri rinforzi da portare in MLS a giugno. In difesa viene seguita la situazione di Domenico Criscito, mentre per l'attacco, oltre ad Andrea Belotti, continuano i contatti con Mattia Destro, protagonista di una stagione molto positiva, a livello personale, con la maglia del Genoa.