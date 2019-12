Olivier Giroud in Italia a gennaio. Un'ipotesi, che con il passare dei giorni sta prendendo quota. Lo scenario è chiaro, l'attaccante francese classe 1986 è l'ultima scelta di Lampard, alle spalle di Abraham e Batshuayi, per questo motivo ha chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova sistemazione. Vuole lasciare Londra, dopo 7 anni e mezzo, vuole giocare, perché si sente ancora protagonista, perché a giugno c'è una Francia da guidare all'Europeo. L'ex giocatore del Montpellier, come raccolto da Calciomercato.com, è stato proposto a Inter e Milan, che al momento hanno altre priorità.