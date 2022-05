Nonostante la trattativa col fondo con sede in Bahrein proceda senza intoppi e spedita verso una firma preliminare propedeutica ad un closing previsto alla conclusione della stagione - per un corrispettivo di 1,2 miliardi di euro -Sky Sports News riferisce cheper l'acquisizione del Milan.- Fondo con sede negli Stati Uniti,e della franchigia di baseball dei Boston Red Sox, con l'acquisto del 10% delle quote per 750 milioni di dollari. Considerevole anche l'operazione condotta con India Dream Sports, azienda che organizza gare di cricket fantasy per milioni di indiani, e il proprio coinvolgimento nel Tolosa, club che milita nella Ligue 1, il massimo campionato di calcio in Francia.in settori tra cui beni di consumo, servizi finanziari e telecomunicazioni, media e tecnologia.- Secondo questi rumors, RedBird spera di sfruttare questa fase delle contrattazioni tra Investcorp (che rimane in netto vantaggio) ed Elliott per inserirsi e tentare un sorpasso, alla luce del fatto che il periodo di esclusività si è concluso. Secondo quanto appreso dasu questa nuova offerta per il passaggio di proprietà del Milan.