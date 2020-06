Un mese dopo Gigi Simoni, Genoa ed Inter si ritrovano a piangere un'altra leggenda della propria storia.

Bandiera della Grande Inter, Mariolino Corso è stato infatti un'icona anche del Grifone.



Giunto a fine corsa Mandrake, come era soprannominato, decise di accettare la proposta del Genoa, chiudendo all'ombra della Lanterna una carriera favolosa. Per due stagioni ha deliziato il pubblico di Marassi con la sua classe cristallina, prima che un grave infortunio al ginocchio ne interrompesse l'avventura sul prato verde. Di lui resta comunque il ricordo di un campione autentico, dentro e fuori il campo, amato dai tifosi almeno quanto lui stesso ha amato loro.



Vederlo sugli spalti del Ferraris, anche a quasi mezzo secolo di distanza dal suo addio al pallone, non era raro. Così come non era raro sentirlo raccontare aneddoti e vicende della sua parentesi rossoblù.



Per tutto questo il Genoa si è stretto attorno al dolore della famiglia, ringraziando Mario per la signorilità che ha sempre mostrato.