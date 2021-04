Secondo La Gazzetta dello Sport, Robin Gosens può decollare in estate sul mercato. "E le voci che lo vogliono alla Juventus sono sempre più ricorrenti. Ovviamente la strada che porta a Torino è legata alla cessione del brasiliano Alex Sandro, ma non sono da escludere altre opzioni a sorpresa. Ad esempio vanno monitorate le formazioni in lotta per un posto in Champions in Bundesliga. In particolare l’Eintracht Francoforte può dire la sua. E Gosens in Germania ci andrebbe volentieri", si legge sul quotidiano.