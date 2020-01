Il Napoli è scatenato in questa sessione di mercato e dopo essersi assicurato il doppio acquisto di Rrahmani e Amrabat per giugno dal Verona è pronto a chiudere non uno bensì due colpi per rinforzare il centrocampo a disposizione di Gennaro Gattuso.



NON SOLO LOBOTKA - Da giorni vi abbiamo raccontato come i contatti con il Celta Vigo per sbloccare l'affare Lobotka fossero ben avviati con il Napoli che ha alzato l'offerta a 20 milioni di euro complessivi di bonus per acquistare il centrocampista slovacco.



ANCHE DEMME IN CHIUSURA - Non solo Lobotka, perché secondo quanto appreso da Calciomercato.com saranno due gli acquisti in mezzo al campo. Per questo grazie al lavoro del ds Giuntoli il Napoli è vicinissimo a chiudere anche il colpo Diego Demme con il Lipsia. Un'affare da 12-13 milioni di euro complessivi che ha subito un'accelerata nelle ultime ore. Demme già in passato aveva dichiarato di avere come idolo Gennaro Gattuso ed è l'unico calciatore ad essere anche un Professionista di Fifa negli eSports.