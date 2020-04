Non c'è solo Lucas Martinez Quarta, che piace a Inter e Milan nell'elenco dei difensori argentini che sono pronti per il salto in Europa e che vogliono un'esperienza in Serie A. Oltre al difensore classe '96 del River Plate, secondo la stampa argentina anche Nicholas Taller, centrale classe '98 del Lanus con passaporto italiano è corteggiato da Udinese, Torino e Roma.