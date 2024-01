Non solo mercato, la Juventus prepara la sfida all'Inter: la gestione di Rabiot, Chiesa e McKennie

Mentre la coppia Cristiano Giuntoli-Giovanni Manna insieme a tutto il resto della squadra mercato bianconera viveva giornate particolare intense (ufficiali gli arrivi di Carlos Alcaraz dal Southampton, Pedro Felipe dal Palmeiras e Francisco Barido dal Boca Juniors), alla Continassa prosegue l'avvicinamento al match di domenica sera a San Siro contro l'Inter. Con Max Allegri che si aspetta da giovedì di ritrovare in gruppo pure Adrien Rabiot che per il momento ha ancora svolto solamente parte del programma personalizzato per continuare a recuperare dal problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le partite con Lecce ed Empoli ma che in ogni caso non lo terrà fuori dal derby d'Italia. Capitolo Federico Chiesa: l'attaccante bianconero ha svolto il secondo allenamento della settimana a pieno regime, proprio come l'acciaccato Weston McKennie: anche loro dovrebbero quindi esserci contro l'Inter, l'americano nella formazione titolare e Chiesa come arma tattica da schierare nella ripresa. Tra campo e mercato c'è poi una novità, la presenza di Moise Kean, che salvo ulteriori colpi di scena dovrebbe restare alla base dopo aver visto sfumare il passaggio all'Atletico Madrid: l'attaccante bianconero ha ripreso il programma di riatletizzazione e conta di tornare a disposizione entro una ventina di giorni, a dispetto delle previsioni dei colchoneros che parlavano di un mese e mezzo.