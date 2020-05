Non solo Mertens, nelle idee dell'Inter c'è anche Edinson Cavani. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Ricapitolando, quindi, Lukaku, Mertens e Werner: mancherebbe il quarto uomo, ma anche il vice di Big Rom. Con queste caratteristiche, l’Inter segue da tempo Dembelè del Lione, terzo nella classifica dei marcatori della Ligue 1 con 16 centri, contro i 18 di Mbappè e Ben Yedder. Il problema è che la “bottega” del presidente Aulas è storicamente molto cara. E, infatti, su Dembelè, essendo in vendita, è già stato attaccato il cartellino del prezzo, che non sarà inferiore ai 40 milioni. Insomma, l’accoppiata con Werner non appare un’ipotesi così percorribile. E allora meglio puntare ad un’altra occasione estiva, ovvero Cavani. Anche l’uruguayano, infatti, ha il contratto in scadenza e con il Paris Saint-Germain non ci sono discorsi aperti per un rinnovo. Resta un’eventualità da non escludere a priori, ma tutto lascia credere che Leonardo intenda riscattare Icardi (facendo anche un favore all’Inter), lasciando andare l’ex-bomber di Napoli e Palermo. Il particolare tutt’altro che trascurabile è che il bomber di Montevideo è sempre stato nell’elenco dei preferiti di Conte. E’ vero che è un classe ’87, ma la scorsa estate si parlava di Dzeko, che ha un anno più vecchio. Allora l’ingaggio del bosniaco sfumò, chissà che non possa andare meglio con il "Matador”...”.