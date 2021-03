"Tre anni fa mi chiamò il presidente del Real Madrid, ma ero in parola con la Juventus e dissi no". Parola di Massimiliano Allegri, che domenica sera a ​Sky Calcio Club ha svelato di aver rifiutato le Merengues in passato. Secondo Tuttosport, il Real non è però l'unico top club a cui Max ha detto no: negli ultimi mesi sono arrivate delle telefonate anche dal Paris Saint-Germain, prima che Leonardo decidesse di andare su Pochettino.