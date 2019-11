Giorni intensi e decisivi per il futuro di Suso. L'attaccante spagnolo ha chiuso il suo rapporto professionale con l'agente Alessandro Lucci, lo stesso di Bonucci e Cuadrado, e si appresta a scegliere il suo nuovo agente. In pole position, secondo quanto appreso da calciomercato.com, è balzato Mino Raiola.



OPERAZIONE AI DETTAGLI- Dopo aver parlato anche con Manuel Garcia Quilon,quotatissimo agente spagnolo di Reina e Theo Hernandez, Suso sta ultimando l'accordo che lo farà entrare nella scuderia di Mino Raiola. Proprio come il suo compagno di squadra Alessio Romagnoli che da qualche settimana ha lasciato il suo storico procuratore Sergio Berti per affidare i suoi interessi noto agente italo-olandese. Tra Suso e Raiola si discutono ormai solo i dettagli e questa scelta assume dei connotati importanti per il futuro: il classe 1993 potrebbe lasciare il Milan la prossima estate.