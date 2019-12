Il Napoli si prepara per l'apertura oramai imminente del calciomercato di gennaio. Saranno diverse le operazioni alle quali lavorare, tra entrate, uscite e vari rinnovi.



Del mercato azzurro parla il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino durante la trasmissione radiofonica Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli:



"Il Napoli è alla ricerca di un regista classico perché Allan, Fabián Ruiz e Zielinski hanno dimostrato di avere nelle loro qualità altri ruoli, non quello. L'obbligo è quello di prendere proprio un giocatore in quel ruolo, dato che Gattuso si affiderà al 4-3-3. Ma non è tutto, perché Ghoulam a gennaio potrebbe andare via, direzione Francia. In quel caso la società potrebbe decidere di sostituirlo".