Il campionato 2022/23 si è rivelato incredibilmente proficuo per i portieri Made in Italy che hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra con prestazioni di livello assoluto e che hanno inevitabilmente scatenato il mercato attorno a loro. Stiamo parlando di Marco Carnesecchi con la Cremonese, Guglielmo Vicario con l'Empoli, Michele Di Gregorio con il Monza, ma anche di Lorenzo Montipò, estremo difensore del Verona.



QUANTE OPPORTUNITA' - A Napoli, nel pareggio per 0-0 ottenuto dai gialloblu, il portiere classe 1996 ha festeggiato le 100 presenze in A e il rendimento positivo dei veronesi nelle ultime 3 gare, che ha riportato la squadra a portata di una salvezza che sembrava già sfumata, è anche merito delle sue parate, con solo 2 gol subiti. Prestazioni che hanno fatto risuonare le sirene del mercato con il Galatasaray che ha chiesto ufficialmente informazioni e con le sirene della Premier League, con il Leicester in prima fila, che stanno iniziando a risuonare.



PREZZO VARIABILE - Prima però c'è la salvezza da conquistare sul campo e solo dopo si penserà al mercato. Anche perché con un Verona in Serie A o retrocesso in Serie B, il costo del suo cartellino, con un contratto in scadenza 30 giugno 2025, sarà completamente differente.