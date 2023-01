In casa Roma sono due i casi di mercato rimasti aperti e oltre a Nicolò Zaniolo che sta animando i rumors fra Milan e Premier c'è anche Rick Karsdorp che aspetta di capire se ci sarà l'opportunità di lasciare Trigoria e trovare una nuova destinazione. E se il terzino olandese si sta allenando a Trigoria, non è rimasta a Roma con lui la splendida compagna Astrid che è rimasta in vacanza in Thailandia insieme al figlio. E gli scatti in bikini lasciano a bocca aperta. Eccoli nella nostra gallery.