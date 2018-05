Il Norimberga, fresco di promozione in Bundesliga, ha fatto a suo modo gli auguri alla Juventus per il successo in Coppa Italia: "Tanti auguri per la vittoria della CoppaItalia! 4ZAJUVE". Questo si legge sul profilo Twitter ufficiale del club, insieme al video già noto in cui i giocatori intonavano l'inno bianconero "Juve, storia di un grande amore". La simpatia verso i bianconeri pare derivi dalla presenza in squadra del difensore Enrico Valentini, tedesco di chiare origini italiane e tifoso della Juve.