Il, fresco di promozione in Bundesliga, ha fatto a suo modo gli auguri allaper il successo in Coppa Italia."Tanti auguri per la vittoria della CoppaItalia! 4ZAJUVE", si legge sul profilo Twitter ufficiale del club, insieme al video già noto in cui i giocatori intonavano l'inno bianconero "Juve, storia di un grande amore". La simpatia verso i bianconeri pare derivi dalla presenza in squadra del difensore Enrico Valentini, tedesco di chiare origini italiane e tifoso della Juve.