Ralf Fahrmann, portiere di proprietà dello Schalke 04 in prestito al Norwich, è intenzionato a concludere in anticipo il proprio trasferimento momentaneo al club inglese per trasferirsi al SK Brann, società che milita nel massimo campionato norvegese. Le poche presenze collezionate in Premier hanno spinto l’estremo difensore tedesco a valutare un addio anticipato e in Norvegia il mercato resterà aperto fino al 1 aprile. Lo riporta SkySports.