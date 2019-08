Daniel Farke, allenatore del Norwich, ha parlato in zona mista al termine della partita persa dai suoi per 4-1 contro il Liverpool: "Siamo molto dispiaciuti, abbiamo iniziato bene e nel secondo tempo gli abbiamo causato diversi problemi. Siamo stati superficiali, ma anche sfortunati a subire quattro gol. Questa gara ci regala comunque molti spunti positivi. Pukki ha fatto un gran lavoro, il gol è meritato. Sono contento per il carattere che abbiamo messo in campo, ma anche per la tecnica. I tifosi sono stati eccezionali, hanno cantato dal primo all'ultimo minuto e hanno compreso lo sforzo dei giocatori. Amo questo club e questi tifosi".