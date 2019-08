Teemu Pukki, è lui il capocannoniere della Premier Leaue: cinque gol in tre giornate, davanti a Kane, Salah, Aguero c'è il finlandese, idolo del Norwich, in gol anche ieri contro il Chelsea, e dei fantallenatori. Queste le sue parole: "Qualcuno mi ha detto che mezzo milione di persone mi ha comprato al fantacalcio dopo la mia tripletta al Newcastle. E' ancora l'inizio della stagione, quindi devo continuare a lavorare. La mia squadra del cuore? E' da sempre il Barcellona. Quando ero piccolo sono andato a vederli, è stata la mia prima grande partita in assoluto. In quel momento nel Barcellona c'era Jari Litmanen, un grande eroe per tutti noi finlandesi. Ma Ronaldo, il brasiliano, è sempre stato il mio idolo. Mi sono innamorato di lui durante la Coppa del Mondo del 1998, avevo otto anni".