10 anni di storia della Lazio. In casa biancoceleste regna l'euforia dopo il successo in Supercoppa italiana: 10mila tifosi hanno affollato il centro sportivo di Formello, i cori e l'affetto non si dimenticano facilmente.



TEAM DELLA DECADE - Federico Marchetti e Felipe Anderson lo sanno bene: dal 26 maggio a uno dei pupilli della tifoseria, i tifosi biancocelesti li hanno votato nel Team Of The Decade - la squadra del decennio - della Lazio. E il ringraziamento è doveroso: "È stato un onore. Grazie di tutto", scrive il Pipe. Marchetti lo segue a ruota: "Grazie per questo riconoscimento!". Sotto il tweet di Felipe Anderson i tifosi hanno risposto in coro: 'Torna, ritorna!'. Uno scenario impossibile, ma evidentemente desiderato.