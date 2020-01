Per un'ancora in fase di costruzione ma con dichiarate ambizioni vincenti (quella di Antonio) ce n'è un'altra che di trionfi ne ha inanellati una serie e che ora si gode la meritata pensione, magari con un asado in classico stile argentino. Ad infiammare le nostalgie del popolo interista ci ha pensatoche ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con altri due eroi del Triplete:I tre amici, accompagnati da rispettive consorti, hanno approfittato del riposo natalizio per ritrovarsi in patria (a Buenos Aires) e godersi una giornata "in famiglia... interista".