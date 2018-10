Daniele Cacia, attaccante del Novara, ha segnato contro la Juve Under 23 nel debutto in Serie C con i piemontesi: “La Juve è stata brava a giocare e metterci in difficoltà. E' vero che sono giovani, ma sono ragazzi selezionati e superiori alla media: se gli lasci campo, è una squadra che ti può far male. Noi veniamo da 3 mesi di inattività e abbiamo continuato ad allenarci senza mai avere un obiettivo concreto. La Juve è alla quarta partita stagionale: vuoi o non vuoi, la differenza c'era. Siamo rimasti in 10 alla fine e abbiamo sofferto. Questo è il campionato di Serie C: è una categoria in cui si troveranno tante squadre con il 3-5-2, con pochi spazi”.