Da una parte il campo, dall'altra la nuova gestione. Lavori in corso in casa Novara, impegnato nei playoff per salire in Serie B: l'ex centrocampista e simbolo del club Marco Rigoni sarà il nuovo Consulente Tecnico del Settore Giovanile. Rigoni ha vissuto da protagonista la cavalcata della squadra dalla Lega Pro alla Serie A tra il 2009 e il 2011.