L'allenatore Simone Banchieri, dopo aver centrato i playoff, è stato confermato sino al giugno 2021 con opzione per la stagione successiva. Il Novara ha prolungato sino al 2021 anche col preparatore atletico Stefano Pavon. Come si legge su Tuttosport, entra nello staff tecnico della prima squadra l'ex difensore Mavillo Gheller, che in queste settimane post Covid 19 ha iniziato a lavorare al fianco di Banchieri.