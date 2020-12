Grazie alla vittoria in rimonta contro il Napoli per 2 a 1, la Juventus Women ha conquistato la sua nona vittoria consecutiva e viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A. Ad impressionare, in questo caso, più che la prestazione - decisamente sottotono nel primo tempo - è stataUna reazione prima di testa e poi di forza: segno che, se nella prima frazione possono essersi sentite le scorie degli impegni con le rispettive nazionali, l'obiettivo di questa squadra rimane sempre uno: vincere. E vincere è il miglior modo per approcciare una sfida importante come quella che attende mercoledì pomeriggio le bianconere:Le francesi non sono da meno, per quel che riguarda il cammino in campionato: 9 vittorie e una sconfitta, patita per mano del Paris Saint-Germain. senza dimenticare che la squadra allenata da Vasseur è campione in carica del trofeo europeo e vincitrice delle ultime cinque edizioni.