Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:



TORINO-NAPOLI - "Torino e Napoli sono due squadre in salute, Gattuso troverà una squadra ben organizzata. La qualità, ed il Napoli ne ha tanta, può fare la differenza".



ALLENATORI SOTTOVALUTATI - "Davide Nicola sottovalutato come Ballardini? Credo che dipenda molto anche dalla stampa. La stampa fa diventare uno discreto bravissimo. Nicola e Ballardini hanno qualità importanti e dipende molto dai media. La categoria degli allenatori si distingue in bravi e scarsi: questi due son bravi, dando tantissimo anche a squadre in grande difficoltà".



LA CARRIERA - "Ho fatto bene al Genoa ed al Venezia, non avrei mai dovuto accettare la Serie B, ho portato la Samp ad un punto dalla Champions. Dovevo fare come Iachini che non è mai sceso di categoria. Accettare la B ha condizionato la mia carriera. Ho sempre avuto con me grandi protagonisti come Marotta e Paratici".



GATTUSO - "Riconferma? Non c'è neanche bisogno di dirlo, ha ricompattato il gruppo. Credo che non rimanga lui, però, anche se De Laurentiis è un uomo molto intelligente. Rino è leale, onesto, concreto: ecco perché i giocatori gli vogliono bene".