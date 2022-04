Uno degli specialisti di derby, nel passato della Sampdoria, è sicuramente Walter Novellino: “Ne ho vinti 3 su 3 in una stagione e poi i genoani ce l'avevano con me perché li avevo fatti rimanere in B” racconta l’allenatore a Il Secolo XIX. “Nel derby non c'è classifica, si gioca solo per vincere. E’ una partita che si prepara in modo diverso, in silenzio, cercando di coinvolgere i ragazzi nel progetto ma anche il nostro grande presidente Garrone”.



Secondo Novellino “Il Doria ha qualcosa in più. Giampaolo? I risultati non gli stanno dando ragione ma è bravissimo, sarà l'uomo-derby, farà la differenza: vincerà e salverà la Samp, ne sono sicuro. Il modulo visto a Verona è la soluzione migliore” ma in questa fase, conclude “Bisogna solo fidarsi di Giampaolo”.