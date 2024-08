AFP via Getty Images

Novità in Premier League: le decisioni del Var spiegate sui social, ecco come

21 minuti fa



Il Var resiste in Premier League, nonostante fosse stato messo ai voti il suo utilizzo nel campionato più ricco e seguito al mondo. In Inghilterra, si sa, sono ancora un po' restii alle novità e alla cara vecchia italica moviola in campo, ecco perché, per venire incontro alle esigenze dei tifosi che vogliono capire le decisioni prese da arbitri e Var, la FA ha pensato bene di provare a spiegarle.



COSA CAMBIA - La Premier League ha infatti lanciato su X (social che in passato era conosciuto come Twitter) l’account “Premier League Match Centre”. Attraverso i post di questo profilo, verranno fornite spiegazioni di fatti in tempo reale sulle decisioni prese dalla squadra arbitrale sul terreno di gioco. “In assenza di trasmissione di un audio VAR, non permesso nel calcio, il Premier League Match Centre sarà in grado di trasmettere sui social media informazioni quasi in tempo reale durante le partite”.