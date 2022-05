L'associazione europea dei club, presieduta dal numero uno del PSG Nasser Al-Khelaifi, ha diramato questo comunicato in merito ai cambiamenti apportati alla formula della Champions League:



"L’ECA ritiene che il format e le decisioni della UEFA conseguano una serie di importanti obiettivi, tra cui:



-Conferma di un formato nuovo e innovativo del sistema di campionato in tutte e tre le competizioni: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League

-Crescita da 96 a 108 squadre partecipanti con un buon equilibrio di squadre provenienti da tutti i paesi, tra cui almeno 37 campioni nazionali che accedono alle competizioni europee maschili;

-Più opportunità per tutti i club – grandi e piccoli – di giocare ed essere visti sul palcoscenico europeo in più settimane di partite di calcio europee, inclusa una settimana esclusiva per ogni competizione;

-Un focus generale sul merito sportivo – sia nazionale che europeo – garantendo al contempo che ogni competizione mantenga la propria attrattiva sportiva unica e il proprio valore commerciale, a beneficio dell’intera piramide calcistica europea.



L’accordo raggiunto sulle modalità di accesso e sul calendario delle competizioni farà sì che le competizioni con il nuovo format avranno il miglior inizio, grazie alle consultazioni esaustive tra UEFA ed ECA, che garantiscono il rispetto degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, guidate da interessi collettivi piuttosto che egoistici. Il nuovo formato offre anche l’opportunità per la crescita futura del calcio europeo in modo sostenibile, responsabile e inclusivo"