Federico Chiesa, così vicino eppure così lontano. Ancora non arriva la fumata bianca - anzi, bianconera - per l'acquisizione dalla Fiorentina dell'esterno offensivo classe '97. Perché la Juventus deve ancora cedere. Daniele Rugani è in partenza verso il Rennes, e una è fatta. Ma deve ancora partire uno tra Mattia De Sciglio e Douglas Costa. Anche in prestito, dato che Fabio Paratici sta lavorando per portare a casa Chiesa con un prestito, che potrebbe essere persino biennale. Ma deve partire.

